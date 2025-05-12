Траты россиян на ЖКУ могут вырасти

Правительство России приняло решение об увеличении платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов. Тариф вырастет на 4,2 % и составит почти 100 рублей за каждую тонну мусора. Это первое повышение с 2018 года.

Как пояснили в кабмине, необходимость индексации связана с инфляционными процессами и ростом расходов на реализацию экологических мероприятий.

«Очевидно, что для компаний проще и удобнее было бы просто выбросить все отходы в поле и не обращать на них внимания. Однако проблема экологии сегодня становится все более актуальной. Именно поэтому стоимость размещения отходов должна превышать затраты на их переработку. В противном случае у компаний не возникнет мотивации для поиска новых решений и наладки более глубокой и эффективной сортировки. Чисто через нормативные меры невозможно остановить массовую отправку отходов на полигоны», – отметила эксперт по ЖКХ Наталья Орлова в беседе с АБН24.

Повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении отходов приведет к дополнительной нагрузке на региональных операторов, которым придется активнее искать переработчиков и рынки сбыта. Хотя формально индексация касается их взаимоотношений с полигонами, в итоге часть расходов может быть переложена на население. Эксперты подчеркивают, что при индексации в 4,2 % не стоит ожидать резкого роста тарифов – в среднем, услуга подорожает примерно на 30 рублей в год на человека.

Тарифы на ЖКУ вырастут намного сильнее, чем ожидалось

Для сдерживания роста тарифов и снижения платы за НВОС, уверена эксперт, требуется развитие инфраструктуры вторичной переработки – строительство мусороперерабатывающих комплексов и экологическое просвещение населения. Чем больше отходов будет перерабатываться, тем ниже окажется финансовая нагрузка на систему в целом.