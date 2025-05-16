Дачникам раскрыли способ сэкономить на квартплате

На время своего отъезда на дачу россияне могут сэкономить на квартплате. Способ снизить плату за ЖКУ в квартире телеканалу «Москва 24» раскрыл эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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Дачники могут произвести перерасчет платы за «коммуналку» — основанием для того послужат документы, подтверждающие отсутствие квартировладельца в течение пяти и более календарных дней подряд. В качестве доказательства можно предъявить проездные билеты, командировочные удостоверения, временную регистрацию в дачном доме либо справку председателя садового товарищества о пребывании на садовом участке. Любой из этих документов нужно приложить к заявлению и подать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Документ необходимо направить не позднее чем через 30 дней после возвращения из поездки. Также заявление можно подать до отъезда либо в течение поездки.

Перерасчет будет сделан исходя из числа проживающих в квартире по расходам за водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора. Если у потребителей стоят индивидуальные счетчики, то за время отсутствия в квартире потребуется передавать фактические показания, которые бы отражали нулевое или минимальное потребление ресурса. Произвести перерасчет за отопление, капремонт и содержание квартиры невозможно — плата за данные услуги начисляется вне зависимости от фактического проживания собственников. Если же УК или поставщик ресурса откажет в перерасчете оплаты ЖКУ, следует обратиться в жилинспекцию, посоветовал Бондарь.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить квартиру к длительному отъезду. Разглашать планы о предстоящей поездке соседям или в соцсетях рискованно, обращают внимание эксперты. Можно попросить знакомых навещать жилплощадь, вовремя очищать почтовый ящик от квитанций и флаеров, чтобы создать эффект присутствия в квартире.