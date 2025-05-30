Россияне стали больше тратить на дачные бассейны

Дачные бассейны и другие аксессуары для отдыха на приусадебных участках в целом по России подорожали, а продажи снизились. Но, как считают аналитики, это произошло не только из-за цены.

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Проанализировав цены на бассейны в первые месяцы этого и прошлого годов, эксперты аналитического центра «Чек Индекс» выяснили, что цена возросла на них в 2025 году на 15% выше, чем в прошлом году. средний чек 3037 руб., на 15% выше, чем в прошлом году. Число покупок уменьшилось на 7%. За счет цены продажи в денежном выражении были выше на 8%. Впрочем, не только за счет цены. В последнее время покупатель приобретает более дорогие и качественные варианты товаров, что также отражается на величине среднего чека покупки.

Повлияло на ситуацию и холодное начало мая, когда совершается достаточно большой объем закупок дачного инвентаря и аксессуаров. На фоне снижения спроса по товарам для активного отдыха, связанным с водой, уменьшился объем покупок по группе дачных бассейнов и аксессуаров. Прежде всего в офлайн-сегменте.