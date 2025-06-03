Эксперт назвал три способа выгодно вложить ₽100 тысяч

Гражданам РФ рассказали о трех наиболее удачных способах (в зависимости от срока и цели инвестирования) инвестирования 100 тысяч рублей. По мнению эксперта проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексея Родина, к таковым относятся банковские депозиты, фонды денежного рынка и долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ).

В случае, когда целью накоплений является создание финансовой подушки безопасности, банковские вклады и фонды денежного рынка позволяют защитить средства от инфляционных процессов. Вкладчики сохраняют возможность оперативного доступа к своим средствам, а доходность (при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне) будет находиться в диапазоне 19,5-23 процентов годовых. Однако, как сообщает агентство «Прайм», при снижении ключевой ставки привлекательность данных инструментов может уменьшиться.

Альтернативным вариантом являются долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), которые предоставляют возможность увеличить сбережения в период снижения процентных ставок. С началом данного процесса, стоимость облигаций может вырасти до 90 процентов от номинальной стоимости, помимо этого, существует возможность получения прибыли за счёт купонного дохода. По расчётам Родина, инвестированные 100 тысяч рублей могут трансформироваться в 180 тысяч.

По мнению эксперта, банковские вклады представляются чрезмерно консервативным инструментом для формирования долгосрочных сбережений. Вместо этого, целесообразно обратить внимание на пассивный индексный портфель (предполагающий инвестиции в различные активы, соответствующие индивидуальному риск-профилю), что позволит в перспективе ближайших 20 лет получить доход до 1,375 млн рублей при средней доходности 14 процентов.