В России вырос спрос на картонные гробы

В России стали пользоваться спросом картонные гробы. Они представляют собой более экономичную и экологичную альтернативу деревянным гробам, пишет Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».

Стоимость картонных ящиков варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей. При этом гробы из отполированной древесины стоят до 200 тысяч, уточняет издание «Экоправда».

Главным преимуществом картонных гробов считается их экологичность. В земле они разлагаются за полгода, тогда как у классических изделий на это уходят десятки лет.

Продавцы заявляют о прочности картонных гробов: по их словам, такие изделия выдерживают до 150 килограммов веса. Также они быстро сгорают во время кремации, а производители могут нанести на них любой принт.

Ранее о популярности в России экогробов и экоурн из картона рассказала руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко. Такие изделия являются биоразлагаемыми, уточнила эксперт, и на фоне моды на экологичность их начали чаще рассматривать для кремации. Другим популярным новшеством собеседница Life.ru назвала QR-коды, которые печатают прямо на крестах или на табличках.