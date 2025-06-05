Антропенко предложил ввести звание «отец-герой»

Ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин предложил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко. Об этом он заявил «Дума ТВ».

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство работает над законопроектом, который расширит льготы для многодетных отцов. Антропенко, помимо учреждения звания «отца-героя», предложил включить в итоговый документ свои инициативы.

В их число вошли введение плоской ставки НДФЛ, досрочный выход на пенсию, а также включение в перечень многодетных отцов мужчин, которые имеют детей от предыдущих браков, но при этом участвуют в их воспитании и содержании.

Ранее глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить пенсионный возраст многодетным отцам-одиночкам.