В России оценят тарифы на электроэнергию

Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС к 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года. Соответствующее поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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Премьер-министр дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной развитию электроэнергетики. Отдельные поручения посвящены тарифной политике.

«Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей», — указывается в перечне поручений.

Как писала «Парламентская газета», с 1 июля тарифы на электроэнергию для населения России проиндексируют на 12,6 процента, с июля 2026 года их индексация прогнозируется на уровне 9,3 процента, с июля 2027 года — на уровне 6,9 процента.