Россиянам сообщили о шестидневной рабочей неделе

В последнюю неделю октября россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября придется трудиться без выходных.

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Причина удлиненной недели — перенос выходных. В частности, 1 ноября станет рабочим днем, несмотря на то, что ранее оно считалось выходным. Зато 3 ноября будет предоставлен отдых, что компенсирует изменение. Таким образом, 1 ноября завершит шестидневку.

В октябре длинных выходных не предвидится. Месяц включает 23 рабочих дня из-за отсутствия официальных праздничных дат, передает KP.RU.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, почему рабочий день 7 мая не был сокращенным. По его словам, это связано с переносом с 23 февраля.

Как будут отдыхать и работать в июне россияне, напомнил депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. 12 июня вся страна будет отмечать День России, а выходные дни продлятся по 15-е число.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее рассказала, что самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году является июль из-за большого числа рабочих дней.