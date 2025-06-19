Пользователи платформы Max смогут переводить деньги через СБП

Пользователи цифровой платформы Max смогут переводить деньги между друг другу при помощи Системы быстрых платежей (СБП).

Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ, сообщили в пресс-службе VK.

"В рамках сотрудничества НСПК и VK проведут тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе Max. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в Max", - говорится в сообщении.

Как отметил глава НСПК Дмитрий Дубынин, пилотирование решения и первые переводы со счета на счет в рамках платформы Max должны пройти в начале июля 2025 года.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.