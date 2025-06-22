Пенсию в России пересчитают по-новому

С 2026 года в России вводится новая система индексации страховых пенсий, предусматривающая двухэтапное повышение выплат. Первый этап индексации специалисты проведут к 1 февраля, ее привяжут к уровню инфляции предыдущего года. Данная мера позволит корректировать пенсионные выплаты с учетом действительной динамики цен.

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Второй этап предусмотрен на 1 апреля и будет коррелировать с темпами роста заработных плат в стране. Основой для пересчета страховой части пенсии станут показатели доходов Социального фонда России, формируемых за счет страховых взносов работодателей.

Механизм индексации строится на прямой зависимости между ростом заработной платы и объемом поступающих в Социальный фонд страховых взносов. Увеличение доходов фонда напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Изменения в системе индексации учтены при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год. Ранее индексация проводилась однократно с 1 января по уровню фактической инфляции.

Новая модель предполагает более гибкую систему корректировки пенсионных выплат с учетом макроэкономических показателей и динамики доходов в экономике страны.