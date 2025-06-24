Назван уровень достойной зарплаты в России

Достойная зарплата в среднем по России составляет около 120 тысяч рублей, в Москве — 180 тысяч рублей, оценил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его мнению, средние зарплаты могут достичь такого уровня уже в 2026 году.

«Достойная зарплата — это величина субъективная, однако согласно опросам, значительная часть россиян считает, что зарплата, которая находится в диапазоне от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, является достойной. В связи с этим средняя зарплата в России в 2026 году составит 119,7 тысячи рублей, а в Москве — 180 тысяч рублей, что также будет находиться в пределах этого диапазона», — сказал эксперт «Газете.ру».

Щербаченко также обратил внимание на рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году МРОТ составит 27 тысяч рублей против 22,4 тысячи рублей в 2025-м.

«Президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ до не менее чем 35 тысяч рублей к 2030 году», — напомнил экономист.

В I квартале 2025 года средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей, показало исследование «Сбераналитики» и «Работы.ру». Среднемесячная заработная плата в Москве по итогам I квартала 2025 года, по данным Мосстата, выросла на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 160,7 тысячи рублей.