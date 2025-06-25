Траты россиян на еду подсчитали

Расходы трети россиян на еду составляют в среднем две-три тысячи рублей в неделю. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Пакет» от Х5.

В опросе приняли участие в общей сложности россияне различных возрастных категорий. По итогам исследования выяснилось, что для почти четверти (24 процентов) респондентов приемлемым размером еженедельных трат на покупку продуктов питания является сумма в пять тысяч рублей, а еще для 25 процентов — до семи тысяч. В то же время десятой части опрошенных удается экономить, тратя на еду не больше двух тысяч рублей в неделю.

Подавляющая часть (80 процентов) россиян предпочитает приобретать еду в супермаркетах. Доставку на дом выбирают 16 процентов граждан, а три процента опрошенных признались, что обычно выбирают готовую еду из сервисов доставки. Более 80 процентов респондентов покупают продукты по настроению, в их корзине может оказаться как здоровая пища, так и полуфабрикаты вроде замороженной пиццы или снеков.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на результате опроса HeadHunter назвало траты на еду одной из основных статей расходов россиян. На эти цели 56 процентов граждан расходуют больше всего денег. Другими ключевыми статьями расходов оказались аренда жилья и выплаты по ипотеке. В то же время траты на еду остаются регулярными для 91 процента граждан. Следом в списке расположились расходы на коммунальные услуги, связь, ТВ и интернет.