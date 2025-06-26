Россиянам начнут урезать зарплаты

Каждая шестая российская компания допускает возможность сокращения зарплат сотрудникам в перспективе ближайших 12 месяцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на опрос «Актион Бухгалтерии».

О возможности урезания выплат заявили 16,5% опрошенных компаний, при этом 3,6% работодателей планируют начать сокращения уже через один — три месяца. Более половины компаний (56,7%) планируют урезать зарплаты линейным работникам, а 36,5% сначала сократят выплаты топ-менеджерам.

Большинство работодателей (41,4%) объясняют возможное сокращение зарплат падением выручки бизнеса и оптимизацией расходов. Более четверти компаний (27,6%) проводят автоматизацию процессов. В 17,7% случаев у работников уменьшаются объемы задач, что потенциально приводит к снижению оплаты их труда.

Для подавляющего большинства компаний сокращение зарплат — вынужденная мера, к которой руководство прибегает крайне редко, отметила эксперт «Актион Бухгалтерии» Алла Старченко. Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025 призвал бизнес переходить к экономике высоких зарплат, напомнила Старченко. Однако, по ее мнению, ожидать этого до конца 2025 года не стоит.

«Компании, вероятнее всего, начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату», — ожидает эксперт.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, что достойная зарплата в среднем по России составляет около 120 тысяч рублей, в Москве — 180 тысяч рублей. По его прогнозу, средние зарплаты могут достичь такого уровня уже в 2026 году.