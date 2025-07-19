В МВД рассказали о «золотом часе» для жертв мошенников

У людей, разгласивших свои данные мошенникам, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

В ведомстве заметили, что при взломе учетной записи в банковском сервисе следует оперативно сменить пароль, заморозить карты и счета, связаться с банком и продиктовать им номер злоумышленника. Также необходимо предупредить родных и близких, что банковские карты могут быть скомпрометированы.

При взломе государственных сервисов, разъяснили в МВД, оперативно поменять пароль, позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о компрометации, а также обратиться в органы внутренних дел и передать всю возможную информацию об инциденте.

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В том случае, если жулики получили доступ к мобильному номеру, необходимо связаться с мобильным оператором и сообщить о случившемся. Сотрудник клиентского сервиса, согласно внутренним инструкциям, должен будет предложить алгоритм действий.

В МВД уточнили, что порядок действий может отличаться в зависимости от мобильного оператора. Также, по возможности, необходимо привязать сервисы, соцсети и мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона.

Риски можно свести к минимуму, если соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, констатировали в ведомстве.