МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители Запорожья в подконтрольной Киеву части Запорожской области продают квартиры уже по ценам и около $12 тыс. (948 тыс. рублей) на фоне приближения фронта. Об этом свидетельствуют данные о выставленных на продажу объектах, с которыми ознакомился ТАСС.

В Запорожье продается 149 объектов жилой недвижимости, в том числе однокомнатные и двухкомнатные квартиры, по ценам от $12 тыс. (948 тыс. рублей) до $17 тыс. (1,3 млн рублей), а также 272 объекта, в том числе трехкомнатные квартиры, по ценам $17-22 тыс. (1,3-1,7 млн). Все квартиры по таким ценам составляют около трети объектов, выставленных на продажу в Запорожье.

Всего по цене до $42 тыс. (3,3 млн рублей) можно купить 1 236 различных квартир и домов, в том числе четырехкомнатных, из 1 534 - общего количества объектов, выставленных на продажу. При этом даже по таким ценам квартиры не продаются, многие из них выставлены на продажу еще в 2023-2024 годах.

Средняя стоимость квадратного метра упала до $509 (40,2 тыс. рублей), причем в пригородах Запорожья на левом берегу Днепра она опускается ниже $300 (23,7 тыс. рублей). Цены на жилье в Запорожье остаются достаточно низкими уже длительное время, но все равно продолжают снижаться и за последние 12 месяцев упали примерно на $100 (7,9 тыс. рублей).

Цены на жилье в Запорожье являются практически самыми низкими в крупных городах на Украине, ниже только в Херсоне в подконтрольной Украине части Херсонской области - всего 504$ (40,1 тыс. рублей) за квадратный метр. Однако там практически никто не продает и не покупает жилье: на продажу выставлено 15 квартир (7 из них выставлены еще в 2024 году).

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что жители приграничных населенных пунктов Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за слишком поздно объявленной эвакуации. Столь позднее объявление эвакуации может быть продиктовано страхом украинских властей перед общественным резонансом.