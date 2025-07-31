Карты Visa и Mastercard сочли бесполезными для россиян

Карты Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, так как ими нельзя нигде расплатиться, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.

В срочной замене карт международных платежных систем (МПС) необходимости нет, но Банк России прорабатывает «разумный» срок, который регулятор установит в качестве предельного для прекращения их обслуживания российскими банками. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Шевченко отметил, что у банков нет проблем с обслуживанием карт международных систем.

«У большинства есть карты международной системы и карты «МИР», но иностранные не работают сегодня у россиян даже за границей. Никаких преимуществ в этих картах нет, они остаются на всякий случай. Сначала карты «МИР» стали открывать в качестве запасной, так ведет себя среднестатистический россиянин. Сейчас люди поняли, что международные карты не очень нужны, зачем? За границей они не работают, какой в них смысл? Платить еще за одну карту? Что касается банков, для них обслуживание карт международных систем – это не проблема. После 2014 года, когда Visa и Mastercard впервые отключили российские карты, было принято решение о создании своей платформы. Все платежи по международным картам проводятся через российское подразделение. Поэтому для банков проблем не было», - рассказал он.

Заявки от иностранных банков на возвращение в Россию в Центробанк РФ пока не поступали. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале июля, передает «Радиоточка НСН».