Государство в августе перечислит россиянам деньги по ПДС

Первый транш государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений поступит на счета участников ПДС уже в августе 2025 года.

Средства зачислят автоматически — их размер зависит от взносов в 2024 году и среднемесячного дохода. Ранее участники ПДС от «СберНПФ» уже увидели предварительные суммы господдержки в личных кабинетах.

Участники программы долгосрочных сбережений могут получить до 360 тысяч ₽ господдержки за 10 лет — по 36 тысяч ₽ в год, сообщила РБК генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина.

Размер софинансирования зависит от дохода: при заработке до 80 тысяч ₽ в месяц государство добавит 100% от взносов, от 80 до 150 тысяч ₽ — 50%, свыше 150 тысяч ₽ — 25%. Минимальная сумма взносов для участия — 2 тысячи ₽ в год.