Карты биты: Visa и Mastercard скоро перестанут работать России

В России скоро прекратится обслуживание банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Все желающие смогут перейти на карты отечественной платежной системы «Мир». Сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем пока не определены. Центробанк их прорабатывает. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Почему ЦБ РФ решил именно сейчас заняться обменом карт международных платежных систем на отечественные и как это затронет россиян, «МК» выяснил у экспертов.

Переход с платежных карт Visa и Mastercard на «Мир» будет происходить постепенно, по мере желания клиентов. ЦБ РФ в данный момент прорабатывает сроки, подчеркивая, что они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить весь иностранный «пластик» своих клиентов на отечественный. «При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно, — подчеркнули в Банке России. — В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме».

Напомним, что в начале марта 2022 года, на волне масштабных западных санкций после начала СВО, международные е платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе с российского рынка. Если бы не было альтернативы и продуманной платежной политики Центробанка, которую он вел ещё с 2014 года, то это могло бы стать серьезным ударом для отечественной платежной сферы.

Дело в том, что в совокупности на долю этих гигантов приходилось подавляющее большинство используемых россиянам банковских карт. Так, по итогам 2021 года Visa контролировала 39% рынка пластиковых карт по объёму транзакций, а MasterCard — 24%. Однако для граждан уход из России этих международных платежных систем оказался фактически безболезненным, так как их карты, выпущенные отечественными банками, продолжили работать в обычном режиме. Функции по их обслуживанию уже много лет к тому моменту выполняла НСПК — оператор платежной системы «Мир». Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия, что и было реализовано.

В Банке России подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт Visa и Mastercard, ушедших с российского рынка более трех лет назад, было вынужденной мерой. «Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек», — отметили в ЦБ РФ. Сегодня эта мера потеряла свою актуальность. Доля таких карт в обращении сокращается естественным образом. Люди сами предпочитают заменить их на карты «Мир», подчеркнули в регуляторе.

По словам генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, в ситуации, когда международные платежные системы отказались работать в России, иного решения, кроме как продления срока действия «пластика», не было. Однако срок действия карты — это не только срок жизни пластикового носителя, но и способ сокращения рисков мошенничества. Чем дольше существует «пластик» с уникальной комбинацией «номер карты — срок действия карты — секретный код карты», тем больше шансов, что платежный инструмент будет скомпрометирован. Особенно в условиях, когда развиваются онлайн-платежи и все больше торговых организаций оказываются объектами кибератак. Именно поэтому ЦБ РФ и напомнил сейчас рынку, что прошло достаточно времени с момента ухода международных платежных систем и надо просто сократить риски.

Но помимо требований безопасности, есть и другие важные факторы, которые побуждают регулятора идти на этот шаг.

«Основной причиной является стремление обеспечить финансовую независимость страны от иностранных платежных систем, — утверждает доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. — Это снижает риски санкций и ограничений, которые могут повлиять на экономику России. Ситуация обостряется с геополитической угрозой и риском введения новых санкций».

В целом с 2022 года такие карты стали бессрочными, но теперь ситуация изменилась. Большинство россиян перешли на «Мир», а старые карты уже просто износились. Ну и, естественно, не стоит забывать о грядущем переходе на цифровой рубль: для успешного запуска этого процесса нужен внешний стимул, а отказ от платежных карт может стать одним из них, подчеркнула Главина.

«Решение ЦБ РФ отказаться от Visa и Mastercard - не спонтанная реформа, а логичный финал процесса дедолларизации, который шёл с 2022 года, — полагает глава инвесткомпании Cryptobotpro LLC Алексей Мокров.

После санкций, отключений от SWIFT российских банков и ухода международных платёжных систем, их сохранение в обороте было скорее иллюзией, чем реальностью. Сейчас регулятор просто «снимает маску»: инфраструктура давно перешла на «Мир», и новая волна геополитических обострений требует полной автономии платёжного контура». Переход на отечественную платежную систему будет поэтапным, но тянуть не стоит. Уже сейчас стоит заказать карту «Мир» в своём банке, особенно тем, кто получает пенсии, пособия или зарплаты. Отказ от Visa и Mastercard — это уже не вопрос комфорта, а вопрос суверенитета. И к нему лучше быть готовым заранее и в рублях, и в цифровых альтернативах, подчеркнул эксперт.

Карты Visa и Mastercard сочли бесполезными для россиян

После перевыпуска платежного инструмента для граждан ничего не изменится и пользоваться картой «Мир» можно будет, как обычно. Но в связи с планами Банка России возникает вопрос о том, как быть выезжающим за рубеж соотечественникам?

«Для расчета за границей рекомендую завести карты дружественных платежных систем, например, китайской Union Pay, — советует доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Максим Марков. — В некоторых случаях можно использовать и криптовалюту, но, во-первых, она подойдет не всегда, а, во-вторых, ее использование требует специальных знаний и навыков». Для расчетов же в туристических поездках за границу можно использовать наличную валюту, добавил эксперт.

Для оплаты зарубежных сервисов из России, по словам Мокрова, граждане могут использовать три варианта:

1. Завести карту зарубежного банка — если есть второе гражданство, вид на жительство или партнёры за границей. Это рабочая, но сложная история.

2. P2P-платформы (от англ. «peer-to-peer» — «равный к равному», то есть имеются в виду платформы, где покупатели и продавцы напрямую обмениваются активами без посредников — «МК») и криптокошельки, всё чаще становятся «резервной системой». Это реальный способ перевода, оплаты и хранения средств. Однако этот способ также потребует усилий для того, чтобы разобраться, как им правильно пользоваться.

3. Открытие карт в южноазиатских банках в Турция, Казахстане или ОАЭ. Они активно выдают карты нерезидентам. Там есть комиссии, но это работает, уверяет Мокров.