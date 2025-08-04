Число самозанятых в России перевалило за 14 млн

Число самозанятых россиян превысило 14 млн, свидетельствуют материалы Федеральной налоговой службы. По данным ведомства, с момента запуска эксперимента в 2019 году его участники зарегистрировали почти 7 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет более 300 млрд рублей налогов. Присоединение к программе позволяет людям открыть собственное дело, легализовать заработок и получить налоговые льготы. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в сотрудничестве с самозанятыми, поскольку это позволяет снижать издержки. Хотя сам эксперимент рассчитан на период до 2029 года, власти не исключают возможность его продления на более долгий срок. В чём преимущества для экономики и граждан от специального налогового режима — в материале RT.

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Число зарегистрированных самозанятых в России приблизилось к 14,1 млн. Об этом свидетельствуют обновлённые материалы Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ведомства, за последний год количество самозанятых россиян выросло более чем на 3 млн. А с момента запуска программы в январе 2019-го её участники заработали свыше 6,91 трлн рублей и заплатили почти 305 млрд рублей налогов.

«Данная статистика отражает те структурные изменения, которые произошли на российском рынке труда за последние несколько лет. Достигнутые результаты говорят о высоком спросе на гибкие формы занятости и демонстрируют успех государственной политики в сфере легализации неформального сектора экономики. Инициатива доказала свою эффективность, дав миллионам граждан возможность честно зарабатывать, а государству — получать стабильные налоговые поступления», — рассказал RT управляющий партнёр Main Division Андрей Глушкин.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%. Кроме того, участники программы освобождены от уплаты страховых взносов и необходимости вести отчётность.

«В отличие от ИП, самозанятому не нужно нанимать бухгалтера или самому становиться им, потому что документооборот сведён к минимуму, а отчисление налогов максимально упрощено и занимает всего несколько секунд. Для тех, кто работает сам, не держит сотрудников и делает то, что является результатом собственного труда, это самая простая и эффективная вещь, которая только может быть», — отметила в беседе с RT руководитель компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская.

Получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС, через уполномоченный банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

«Уверенный рост числа самозанятых объясняется совокупностью нескольких факторов. Во-первых, эта форма работы полностью соответствует деятельности фрилансеров. Во-вторых, здесь и низкое налогообложение, и простота регистрации через мобильное приложение, и минимальные трудозатраты на учёт и отчётность из-за автоматизации процессов. Кроме того, наличие «белого» дохода, который можно подтвердить, открывает доступ к различным финансовым услугам, включая кредиты», — объяснил RT генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

С 1 января 2019 года россияне начали платить НПД в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В 2020-м специальный налоговый режим для самозанятых заработал во всех остальных регионах, а с 2023-го инициатива начала действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории города Байконура в Казахстане.

К началу августа текущего года больше всего самозанятых было зарегистрировано в Москве (2,1 млн человек), Московской области (982 тыс.) и Санкт-Петербурге (918 тыс.). Кроме того, программа пользуется популярностью в Краснодарском крае (697 тыс. человек), Свердловской области (426 тыс.), Татарстане (411 тыс.), Ростовской области (411 тыс.), Дагестане (327 тыс.), а также в Самарской (326 тыс.) и Новосибирской (320 тыс.) областях.

По данным ФНС, сегодня основные направления деятельности самозанятых — ремонт, автомобильные перевозки, IT-сфера, услуги красоты и финансы. Кроме того, большое число плательщиков НПД занимаются продажей одежды и продукции собственного производства, а также арендой.

Снижение издержек

Как отметил Андрей Глушкин, самозанятые стали востребованными подрядчиками в целом ряде отраслей — от маркетинга и IT до курьерской доставки и обучения. Во многом это объясняется тем, что такая форма сотрудничества выгодна малому и среднему бизнесу, поскольку позволяет сокращать издержки, считает эксперт. Похожую точку зрения в комментарии RT выразил эксперт по работе на маркетплейсах и сооснователь бренда Paragraph Collection Максим Попов.

«Многие компании выбрали для себя путь к обелению, в том числе с точки зрения зарплат. Безусловно, это правильное решение, но оно ведёт к тому, что на каждого официально устроенного сотрудника сверху идёт дополнительная налоговая нагрузка от 30 до 40%. В то же время при работе с самозанятыми эта нагрузка ниже. Поэтому всех сотрудников, которых ещё невозможно полноценно оформить в штат (поскольку по ним ещё могут быть какие-то вопросы), бизнесу бывает выгоднее оформлять как самозанятых», — рассказал собеседник RT.

Между тем, по словам Эльмана Мехтиева, многие компании зачастую пренебрегают правилами работы с самозанятыми и пытаются использовать эту форму сотрудничества для налоговой оптимизации. ФНС, в свою очередь, старается выявлять подобные случаи и предупреждает недобросовестных работодателей о возможных негативных последствиях в виде доначислений, а также пеней и штрафов.

«Подмена трудовых отношений при применении труда самозанятых недопустима, поэтому по результатам анализа сведений налоговая служба выделяет в группу риска организации и индивидуальных предпринимателей с признаками подмены трудового договора. К числу таких признаков налоговая служба относит следующее: работодатель использует труд самозанятого три и более месяца подряд, самозанятые оформляют чеки с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы», — пояснили в ФНС.

«Серьёзнейшая легализация»

За прошедшие несколько лет программа самозанятости стала «мощным инструментом обеления экономики», считает Андрей Глушкин. По словам специалиста, граждане получили возможность вести законную экономическую деятельность без страха проверок или штрафов, а государство — контроль над значительной долей ранее теневого сектора.

«Благодаря росту прозрачности государство получает возможность более точно оценивать структуру занятости и доходов населения, снижает зависимость от неформального сектора и расширяет налоговую базу. Кроме того, многие самозанятые со временем переходят к полноценной предпринимательской деятельности, открывая ИП или малые предприятия, что также способствует развитию малого бизнеса в стране», — добавил Глушкин.

Предполагается, что программа будет действовать по меньшей мере до 2028 года включительно. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

Примечательно, что более половины тех, кто сегодня платит НПД, раньше вообще не регистрировали свои доходы. На фоне такого активного выхода россиян из серой зоны рынка труда власти не исключают возможность продления программы после 2028-го, о чём ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.