Неожиданный налог может появиться в России

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за введение в России «налога на жадность». По его словам, это позволит предотвращать практики необоснованного повышения цен, в частности перед 1 сентября, передает NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что это относится не только к цветам, но и к любым товарам, которые пользуются повышенным спросом, таким как школьные принадлежности и товары для детей. Он напомнил, что не раз обращался вместе с коллегами в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить необоснованное повышение цен на цветы. Однако, как уточнил Миронов, «каждый праздник ситуация повторяется, потому что никаких запретов на такое повышение, по сути, нет».

«Поэтому мы предлагаем ввести в России «налог на жадность», как мы его называем. Он будет направлен против спекулянтов, которые пытаются нажиться на ровном месте, задирая ценники без всякой причины. Это касается, разумеется, не только цветов, а любой продукции, на которую есть массовый спрос», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, предприниматели, занимающиеся продажей цветов, не проявляют особого интереса к школьным праздникам. Он охарактеризовал это как проявление «дикого капитализма», против которого его партия выступает уже много лет.