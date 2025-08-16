В МВД рассказали о новой уловке мошенников со скриншотами

Злоумышленники отправляют сообщения россиянам, предлагая получить «выигрыш» или большую «прибыль от инвестиций». При этом они требуют сначала отправить им деньги, подкрепляя требование поддельным скриншотом. Об этом сообщает управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК).

Мошенники требуют перевести им деньги под предлогом «встречного перевода», «комиссии», «антифрод-проверки или «разблокировки счета».

При этом используется фальшивый скриншот, который киберполицейские опубликовали в своем телеграм-канале.

«Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 ₽. Утверждается, что это требование "антифрод-системы" для "подтверждения получателя"», - говорится в сообщении УБК.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

В МВД напомнили, что банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от клиента перевода физическому лицу.