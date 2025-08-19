Британия может лишиться половины миллионеров

Более половины британских миллионеров заявили о возможном переезде в другую страну, если правительство введет новый налог на богатство. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос консалтинговой фирмы Arton Capital.

Согласно данным исследования, около 60% респондентов считают, что их уровень жизни повысится при переезде. Среди потенциальных направлений лидируют США, затем идут Канада, Австралия и ОАЭ. Такой выбор объясняется низкими налогами и англоязычной средой.

Опрос Arton Capital проводился с конца июля по начало августа среди свыше тысячи граждан Великобритании с доходом не менее 1 млн фунтов ($1,4 млн).

Как отмечает Bloomberg, министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс пытается закрыть дыру в бюджете страны в размере от 20 до 25 млрд фунтов (от $27 до $33 млрд).

Британский Минфин не рассматривает повышение подоходного налога, НДС или госстрахования, однако не опровергает слухи о возможном появлении налога на богатство в осеннем бюджете.

С 1 апреля в Великобритании вступили в силу повышенные ставки на ряд налогов. В частности, власти увеличили на 5% размер муниципального налога, повысили для работодателей размер взносов в систему национального страхования, подняли налог на прирост капитала, а также отменили льготный налоговый режим для нерезидентов.