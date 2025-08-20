Названо самое экономное поколение

Каждый шестой житель России занимается накоплением средств. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше — около 70% из них занимаются сбережениями. В среднем россияне откладывают 12 499 рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито работы» и «Авито рекламы».

Как уточняется, «среди зумеров (18-24 года) таких 67%. У миллениалов (25-34 года) доля чуть ниже - 60%, у бумеров (45-64 года) - 57%». Также подчеркивается, что деньги откладывают примерно одинаково часто и мужчины, и женщины - 59% и 60% соответственно.

Половина опрошенных откладывает деньги на «финансовую подушку» для непредвиденных ситуаций. 28% копят на крупные покупки, 26% - на отпуск, 21% откладывают без цели, 18% планируют инвестировать для пассивного дохода. 9% копят на образование. Чаще всего о цифровых инструментах для накоплений узнают в банках (28%), через рекламу на маркетплейсах (9%), наружную рекламу (7%) и блогеров (6%).

Две трети россиян (66%) имеют накопительные счета или дебетовые карты, 38% предпочитают наличные, 12% инвестируют в ценные бумаги, 10% используют автонакопления, 3% - валюту. 38% откладывают до 5000 рублей в месяц, 31% - от 5000 до 10000 рублей, 21% - от 10000 до 30000 рублей. В среднем россияне откладывают 12 499 рублей в месяц.