Стало известно, когда в Иране начнут принимать карты «Мир»

Российская платежная система «Мир» будет доступна для расчетов на всей территории Ирана до конца 2025 года.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Оплата картами российской платежной системы «Мир» на всей территории Ирана будет возможна уже до конца текущего года», — подтвердил дипломат.

В ноябре прошлого года представитель Центробанка Ирана Мостафа Гамари Вафа сообщил, что Россия и Иран завершили первый этап интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб».

Сейчас жители Ирана уже могут снимать наличные в рублях с карт, выпущенных внутри страны. Гамари Вафа демонстрировал это в ролике, где человек при помощи смартфона с технологией NFC снимает средства с банкомата ВТБ.