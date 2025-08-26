ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт

Клиенты банков, которым приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению), должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания.

Об этом сообщается в информационном письме Банка России.

"Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий", - говорится в сообщении.

Регулятор обращает внимание на то, что банки должны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение.

Банкам следует четко разграничивать требования закона N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", направленного на противодействие мошенническим операциям, и закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Важно, чтобы при этом банки сообщали о том, что необходимо предпринять клиентам для защиты своих прав и снятия ограничений.