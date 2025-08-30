Предсказано будущее рубля в сентябре

В сентябре возможно ослабление рубля, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Будущее курса он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Если геополитический фон в мире останется неизменным, рубль может ослабнуть под воздействием ряда факторов, убежден экономист.

Во-первых, в сентябре традиционно возрастает активность импортеров, то есть растет спрос на валюту, указал Григорьев. Во-вторых, уменьшились валютные поступления в Россию от экспорта, что может привести к дисбалансу между спросом на валюту и предложением, обозначил он.

«Кроме того, очень важная вещь связана со следующим: текущий курс не очень хорошо сказывается на бюджете, потому что в бюджет был заложен совершенно другой ценовой диапазон доллара — между 90 и 100 рублями. Понятно, что сейчас он существенно ниже. Власти уже предпринимали попытки приостановить укрепление рубля, в частности были полностью обнулены требования к экспортерам по продаже валютной выручки», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Есть основания полагать, что в сентябре Банк России может снова снизить ключевую ставку, что сделает менее привлекательными вложения в рублевые инструменты и тоже отразится на курсе, добавил Григорьев.

"Это основные моменты, которые будут способствовать ослаблению рубля, но, я думаю, что оно будет не очень существенным и достаточно плавным. Ослабление рубля возможно где-то в интервале 82-84 рубля за доллар, не больше, и за евро — где-то 92-95". Владимир Григорьев, экономист

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал о том, что нынешний курс российской валюты, находящийся на уровне 80 рублей за доллар уже продолжительное время, невыгоден власти и бизнесу.