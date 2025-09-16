Стоимость поездки в такси в России может подорожать в несколько раз

Таксист и блогер Егор Рябков заявил, что закон о легализации автомобилей такси может привести к росту цен на поездки в четыре раза. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам Рябкова, машины в такси служат в течение пяти лет, после чего их выводят из эксплуатации, и к тому моменту, когда закон примут, ездить будет на чем.

«Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии «Комфорт», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что кроссовер не является самым популярным автомобилем в такси, и автопарки будут нуждаться в седанах. При вступлении нового закона о локализации автомобилей для такси список машин существенно сократится, и если его не пополнить, работу могут потерять более 200 тысяч водителей. Следовательно цены на поездки могут подскочить кратно, в четыре раза.

12 сентября вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщал, что Минпромторг сформирует перечень авто для такси до конца 2025 года.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что в перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. При этом в самом Минпромторге заявили, что такой список будет подготовлен только до конца 2025 года.

Сейчас Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации такси. В рамках этой работы будет составлен и опубликован список разрешенных автомобилей, соответствующих требованиям.

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила закупки машин для такси, требующие определенной доли локализации их производства. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2025 года, не затронет автомобили, уже зарегистрированные в такси до этой даты — они сохранят право использоваться в такси и после вступления новых требований в силу.