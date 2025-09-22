Дочь Турецкого описала реакцию отца после обмана на миллионы рублей

Дочь музыканта Михаила Турецкого Эммануэль пострадала от мошенников, сообщают «Известия». Она отдала им свои сбережения, а также деньги семьи. 18 сентября с ней связались якобы из доставки, попросить назвать код из СМС. Собеседница, которая представилась сотрудницей «Госуслуг», перевела диалог на платформу Zoom, где коллеги из якобы «Росфинмониторинга» и Следственного комитета РФ обвинили Турецкую в поддержке экстремиста из Украины. Эммануэль была вынуждена отдать деньги. «Ко мне очень много приходит доставок, и я настолько привыкла, что я иногда даже не знаю, что мне придет», — указала Турецкая. По ее словам, мошенники аферисты профессионально овладели ее эмоциями. По данным Telegram-канала Mash, девушка отдала мошенникам как минимум 6 млн рублей. Эмммануэль вынесла аферистам не только свои сбережения, но и часть денег отца из сейфа. Банки не должны перекладывать на операторов сотовой связи ответственность за действия мошенников — оператор не может распознать мошенника, кроме того, это приведет к воровству денег «обманутыми» абонентами. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.