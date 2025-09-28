Раскрыто состояние семьи Трампа

Общая сумма, которую получила семья президента США Дональда Трампа, составляет почти 10 млрд долларов. В основном за этим стоят криптографические операции, сообщает журнал Forbes.

Президент Трамп увеличил свое состояние до 7,3 млрд долларов. Это на 3 млрд долларов больше, чем до выборов. Только два миллиарда он заработал благодаря своей крипто-компании World Liberty Financial и мемкоину $Trump.

Будучи предпринимателем, Трамп также разработал цепочку продуктов. Так, например, в июне появилась "Золотая карта Трампа", которая дает легальный вид на жительство за пять млн долларов. За этим последовал смартфон Трампа. Кроме того, президент выиграл 500 млн долларов в апелляционном суде Нью-Йорка после того, как против него было снято обвинение в мошенничестве.

По оценкам экспертов, президентство США чрезвычайно выгодно для Трампа в финансовом отношении. Таким образом, он стал почти в два раза богаче, чем был до выборов в ноябре прошлого года.