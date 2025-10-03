Цены растут: эксперт рассказал, чего ждать в 2026 году

Цены в России неизбежно вырастут, хотя и неравномерно. Об этом в эфире программы «Царьград. Главное» заявил Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла. По его словам, в среднем цены в стране увеличиваются каждые полгода, передает «Царьград».

Собеседник отметил, что обычно производитель повышает цены дважды в год. Если не случается ничего особенного, он заранее предупреждает об этом и готовит своих клиентов. Таким образом, у него есть определенный диапазон, в котором он может изменять цены, отметил Карпов.

В начале года традиционно наблюдается рост цен, несмотря на разнонаправленные колебания. Где-то цены могут значительно увеличиться, а где-то изменения будут менее заметными, подчеркнул председатель. По его словам, цены растут каждый год. И это неизбежно. Как уточнил он, насколько они изменятся, сказать трудно. Ведь всегда есть шанс, что один производитель сможет отнять рынок у другого, добавил Карпов.

По его мнению, производители, способные удерживать цены, будут это делать, чтобы забрать долю рынка у тех, кто повышает стоимость. Потребители всегда ориентируются на цену товара. Если альтернативный продукт оказывается дешевле, покупатели выбирают его. Производитель может выиграть в этой ситуации, потому что при продаже большего объема товаров с меньшей маржинальностью оборот будет выше, и, следовательно, прибыль тоже увеличится, отметил собеседник.

