Названы самые распространенные фразы мошенников

Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман. Соответствующий пост появился в Telegram-канале регулятора.

В ЦБ отметили, что мошенники являются не только очень изобретательными в схемах обмана, но и очень убедительными.

«Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», — говорится в тексте.

Среди распространенных фраз мошенников, когда они звонят по телефону: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы». Также злоумышленники могут представляться отделом курьерской доставки и говорить, что на имя жертвы поступило заказное письмо.

«"На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"; "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"; "Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи"», — добавили в Банке России.

Если мошенники пытаются связаться с жертвой в мессенджерах, то используют фразы вроде: «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»; «Это ты на фото?» и «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».