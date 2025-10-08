Россияне назвали сумму достойной пенсии

Россияне ответили, какие пенсии хотели бы получать в стрости. Опрос показал, что ожидания респондентов отличаются в зависимости от их возраста.

Так, достойной пенсией россияне считают 49,8 тыс рублей. Однако люди старше 45 лет склоняются к тому, что для достойной старости нужно 50,8 тыс рублей.

Опрошенные, чей возраст составляет 35 лет, хотели бы получать не менее 48,3 тыс рублей.

А жители страны от 35 до 45 лет претендуют на 51,5 тыс рублей.

При этом более высокую пенсию ожидают мужчины: 50,3 тыс рублей против 49,4 тыс рублей у женщин. Люди с высшим образованием хотят ежемесячно более 51 тыс рублей, а со средним профессиональным — до 100 тыс рублей.

Ранее депутаты предложили проиндексировать пенсии работающих россиян.