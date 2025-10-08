Раскрыта стоимость самого дорогого в мире бургера

Стоимость самого дорогого бургера в мире составила 11 тысяч долларов, его продают в ресторане Asador Aupa, расположенном в испанском Кабрера-дель-Мар. Об этом сообщает Oddity Central.

Отмечается, что попробовать бургер можно «только по приглашениям».

«Его нет в меню. Бронирование невозможно. Допускаются только те, кто выбран для участия», — заявили в ресторане.

Кто именно попадает в этот список не раскрывается, но известно, что приглашенных гостей принимают в отдельной комнате, где им подают бургер.

Также указывается, что на создание блюда ушло восемь лет исследований и экспериментов, но его точный состав держится в секрете. Известно лишь, что высокая цена связана не с показными ингредиентами вроде съедобного золота, а с качеством продуктов, уникальным гастрономическим опытом и эксклюзивностью. В частности, речь идет о трех лучших сортах мяса в мире, самом эксклюзивном сыре Европы и специальном фирменном соусе.