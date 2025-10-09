Самозанятым в России разрешат оформлять оплачиваемые больничные

Самозанятые граждане получат возможность оформлять оплачиваемые листки нетрудоспособности. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина, анонсируя соответствующие изменения в законодательстве, пишет ТАСС.

Премьер-министр пояснил, что начиная со следующего года, самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде и вносить ежемесячные платежи, что позволит им получать выплаты по больничному листу в случае временной нетрудоспособности.

«Со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — рассказал премьер.

В начале октября Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила опрос среди самозанятых граждан с целью выяснить их оценку текущего режима налога на профессиональный доход (НПД).

В личном кабинете приложения «Мой налог» пользователям предложено ответить на вопросы анкеты. Ключевой вопрос касается определения оптимального, по мнению самозанятых, размера налоговой ставки. В анкете представлен широкий спектр вариантов – от полного отсутствия налога (0%) до ставки, превышающей 20%, с градацией в 11 возможных значений. Таким образом, ФНС стремится получить обратную связь от налогоплательщиков для возможной корректировки параметров НПД.