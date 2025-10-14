Некоторые пенсии в России захотели повысить в два раза

Депутатам Госдумы предложат рассмотреть законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Документ на рассмотрение парламентариев, как сообщило ТАСС, внесут депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

© Lenta.ru

Речь идет о социальных пенсиях для нетрудоспособных граждан. Для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, потерявших одного из родителей, пенсии могут вырасти с 5 тысяч 34 рублей до 10 тысяч 68 рублей, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 тысяч 82 рублей до 24 тысяч 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, а также детей, потерявших обоих родителей, — с 10 тысяч 68 рублей до 20 тысяч 137 рублей. Что касается инвалидов III группы, то их пособия предлагается повысить с 4 тысяч 279 рублей до 8 тысяч 558 рублей.

Как пояснил Миронов, рост социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО.

В первой половине 2025 года средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей, а зарплата — 96 тысяч. Пенсии составили 24 процента от уровня зарплат, что стало минимальным за последние 17 лет значением.