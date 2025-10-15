Нейросеть может разорить: россиян предупредили о новом виде штрафов

В России может появиться штраф в размере до пяти тысяч рублей за распространение фейковых видео, выдаваемых за реальные события. Об этом со ссылкой на депутата от партии «Новые люди» Амира Хамитова пишет Telegram-канал Shot.

По его словам, наказания будут применяться, только если доказано намерение ввести аудиторию в заблуждение и если видео, сделанные с помощью искусственного интеллекта, привели к негативным последствиям.

«Например, видео с фейковыми авариями и прочим шок-контентом, которые могут послужить толчком к реальным расследованиям и разбирательствам. Службы потратят время, деньги — а значит, автор контента должен понести наказание», — отмечается в сообщении.

При этом за распространение сгенерированных искусственным интеллектом видео с намерением ввести в заблуждение предлагается ввести административную ответственность и штрафовать нарушителей на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей. Предложение уже направлено в Минцифры.

Ранее интернет – пользователи начали активно использовать модель для генерации видео Sora 2, представленную OpenAI. Она способна создавать короткие ролики с различными событиями, которые по реалистичности достаточно сложно отличить от настоящих видео.

Используют новые технологии и лидеры стран. Так, президент США Дональд Трамп продемонстрировал в своей соцсети Truth Social, как он может «зажигать» на сцене, сгенерировав изображение с помощью нейросетей.