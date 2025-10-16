Борьба с дропперами: в России готовят новые меры

Алиса Селезнёва

В России в рамках борьбы с обналичиванием денег для мошенников, так называемым дропперством, платежным агентам могут запретить проводить транзакции без полной идентификации клиента. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».

По данным издания, речь о платежах от 15 тысяч рублей, которые можно отправить без открытия счета и без личного присутствия. При этом законопроект о запрете банкам или платежным клиентам проводить операции при идентификации клиента по минимальным данным — ФИО, номеру паспорта, ИНН или СНИЛС, без его личного присутствия — уже поддержали в правительстве и Центробанке.

По словам опрошенных изданием экспертов, в случае вступления закона в силу банковские платежные агенты не смогут оказывать клиентам целый ряд услуг, в том числе открывать электронные кошельки без полной идентификации.

Предложенная мера может удлинить процесс проведения платежей. Если операция начинается у терминала или в партнерском приложении, то агент уже не сможет провести ее без полной идентификации клиента, для этого его сначала придется перевести в контур банка и проверить там, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ключевые процедуры — выдача карт, открытие кошельков — вернутся обратно в зону ответственности банков, констатировал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

При этом, по информации Банка России, число дропперов выросло уже на 71% — с 700 тысяч в декабре 2024 года до 1,2 млн к сентябрю 2025 года.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отметил, что дропперами в России в большинстве случаев становятся студенты. При этом Банк России выступил за внедрение уведомления для родителей в банках по картам детей вплоть до совершеннолетия для защиты от дропперства.