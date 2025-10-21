Липовая справка о доходах может лишить свободы

«Советы» черных брокеров. Как предоставление фальшивых документов в банк может привести к сроку

© fizkes/iStock.com

Финансовое благополучие современного человека во многом определяется прозрачностью его отношений с банками. Тем не менее, многие россияне идут на риск, пытаясь ускорить одобрение кредита с помощью поддельных документов — чаще всего справок о доходах по форме 2-НДФЛ. Важно понимать, что такие действия могут повлечь не только отказ в займе, но и уголовную ответственность.

Как правило, на обман граждане идут по рекомендации «черных» кредитных брокеров, которые обещают незаконно помочь с оформлением кредитов.

«Черные брокеры» — мошенники, которые наживаются на людях под предлогом содействия в получении заемных средств. Они не являются участниками кредитного договора, их деятельность не лицензируется на территории России, и, самое главное, — брокеры не могут повлиять на решение банка или улучшить кредитную историю, так как деятельность БКИ (Бюро кредитных историй) строго регулируется.

Пример: жительница Башкирии попал под суд за попытку взять кредит по поддельной справке о доходах. Она обратилась за помощью в получении кредита к «черным брокерам», узнав об их компании из уличного объявления.

Как поясняли в республиканском отделе МВД, жительница Нефтекамска хотела взять кредит, но низкий уровень зарплаты мешал одобрению займа. На автобусной остановке она увидела объявление с заголовком: «Помогу оформить любой кредит». Женщина позвонила по телефону из объявления, передала личные данные и получила поддельный документ. Услуга обошлась ей в 2000 рублей. По совету «помощника» она подала заявку на кредит в Уфе и вернулась домой. Банк в выдаче денег вновь отказал, однако дело на этом не закончилось.

Банк, обнаружив поддельный документ, обратился в правоохранительные органы. Женщина призналась, что предоставила поддельные справки 2-НДФЛ. Сейчас дело рассматривается в суде. Жительнице Башкирии грозит до одного года лишения свободы.

Рассмотрим подробнее последствия предоставления поддельных справок.

Черный список, испорченная репутация и отказ в выдаче кредита

Вам отказывают в получении кредита, и вы гарантированно попадаете в черный список. Ваше имя окажется в базе данных недобросовестных заемщиков всех банков, что сделает практически невозможным получение кредита в будущем. Подделка портит вашу репутацию и кредитную историю. Еще одним риском становится блокировка всех действующих счетов, принадлежащих клиенту, на время выяснения обстоятельств.

Подделка документов — нарушение закона

Банк вправе обратиться в прокуратуру. За подделку справки 2-НДФЛ предусмотрена уголовная ответственность. Расследование фальсификации может привести к реальному сроку.

Предоставление фейковой справки в банк для получения кредита рассматривается по статье 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), и также может быть квалифицировано по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей наказание в виде штрафа, исправительных работ, а в особо серьезных случаях — к примеру, если пытаться взять кредит на крупную сумму — лишение свободы на срок до шести лет.

«Черные брокеры» несут наказание за мошенничество по той же 159-й статье.

Что должны знать заёмщики, чтобы не оказаться в опасности:

Подделка документов — это нарушение Уголовного кодекса, которое может грозить как потерей финансовой репутации, так и большими штрафами и даже тюрьмой.

Деньги по поддельной справке получить все равно не удастся. Банки перепроверяют данные о доходе заёмщиков, к примеру, запрашивая сведения в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Социальном фонде России (СФР).

С учетом возможных негативных последствий лучше трезво оценивать свои доходы и честно сообщать банку о своем финансовом положении и его изменениях.