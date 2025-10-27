Раскрыт средний доход курьеров в Москве

Доход курьеров в Москве за сутки работы по состоянию на октябрь в среднем составляет около 20,5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Консоль».

Отмечается, что в среднем по России ежемесячный доход курьеров составляет 48 354 рубля.

«Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге). Средний чек по столице в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране», — говорится в исследовании.

Следом за Москвой идет Санкт-Петербург, где за сутки курьеры зарабатывают около 5-13 тысяч рублей. На третьем месте по числу активных исполнителей находится Екатеринбург. Средний доход курьеров региона в месяц составляет около 48 тысяч рублей.

В Краснодарском крае исполнители получают 46 тысяч рублей в месяц, а в высокий сезон (зимой и летом) до 65 тысяч рублей. Курьеры в Татарстане зарабатывают в среднем от 40 до 45 тысяч рублей в месяц, а в Самаре, Нижний Новгород и Челябинске — от 30 до 44 тысяч рублей в месяц.