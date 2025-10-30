Россиянам рассказали, почему растут тарифы на коммуналку

В Минстрое уточнили, что индексация платежей за коммунальные услуги — это не просто повышение тарифов.

Ресурсоснабжающие организации используют платежи населения для работы, покрытия ремонтов и замены старых сетей. На тарифы влияет рост цен на энергию, материалы и услуги подрядчиков, а также износ коммунальных систем в регионах.

Ведомство объясняет: федеральное правительство задаёт максимально возможный рост платежей, а сами регионы решают, как распределить его по разным услугам. Поэтому в каждом городе структура и скорость роста счетов могут отличаться. Индексы считают с учётом инфляции и предложений субъектов.

Размеры взносов на капремонт, плату за консьержа и домофон к коммуналке не относятся. Их определяют собственники или региональные операторы — они не растут автоматически при индексации ЖКУ.

Также стало известно, что повышенные пени за долговые просрочки по коммуналке вводить не будут до конца 2026 года. До этого момента штрафы считают исходя из ключевой ставки Центробанка — сейчас это 9,5% годовых.