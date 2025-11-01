Финансист дал совет россиянам

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», что, несмотря на повсеместное увлечение цифровыми платежами, лучше всегда иметь с собой и хранить дома несколько тысяч рублей наличными.

По его словам, это может пригодиться в случае технических сбоев при безналичной оплате в магазинах и для оплаты в местах, где не принимают карты.

Что касается суммы, отметил Мехтиев, носить с собой в кошельке следует от 1000 до 3000 рублей, которых хватит на непредвиденные мелкие расходы в течение дня. Дома же, согласно статье, рекомендуется хранить сумму, достаточную для покрытия 7—10 дней основных ежедневных расходов.

Каждый второй россиянин за последний год стал реже использовать наличные, показал опрос ВТБ среди 1,5 тысячи жителей крупных городов. Наиболее заметно снижение доли наличных платежей на Урале и в Санкт-Петербурге.

Выбор способа оплаты зависит от суммы покупки. При тратах до 3 тысяч ₽ россияне чаще используют систему быстрых платежей (СБП) или pay-сервисы, а среди молодежи 26–34 лет заметно растет использование биометрии. При крупных платежах свыше 100 тысяч ₽ СБП выбирают в основном клиенты до 35 лет, а pay-сервисы — пользователи 35–44 лет.

Главным фактором перехода на безнал остаются удобство и скорость — об этом сказали 57% респондентов. Для 40% преимуществом стали кешбэк и скидки. Каждый четвертый отмечает возможность расплачиваться без карты в большем числе мест, а 23% ценят безопасность.

Наличные россияне теперь используют в основном для подарков и чаевых — 43% и 28% соответственно. Еще 14% считают, что наличные помогают контролировать расходы и избегать импульсивных покупок.

«Скоро деньги будут дарить не в конвертах, а с цифровым поздравлением», — ожидает старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Денежная политика Центробанка на данный момент остается довольно жесткой, а ставка — высокой, потому банковские вклады остаются самым выгодным способом вложений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также назвал золото актуальным вариантом для долгосрочных инвестиций.

«Ставки по депозитам в банках действительно снижаются, но все равно остаются на уровне, к которому вряд ли могут подобраться по доходности другие финансовые инструменты. Исключая те, что требуют специальных знаний и навыков, — сказал Беляев. — Но что сбивало с толку в последнее время — это резкий рост цен на золото».

Инвестиции в золото, как отметил экономист, можно рассматривать в качестве одного из вариантов долгосрочных вложений, но только в долгосрочной перспективе. На коротких временных отрезках, объяснил Беляев, цены на металл могут заметно колебаться.

«У золота и правда есть тенденция к постоянному росту цены, и повышение там серьезное. Но если посмотреть на эту прямую роста, можно заметить, что там были и периоды спада, и периоды подъема, как те, что мы наблюдали в августе и сентябре. Так что все зависит от того, на какой срок рассчитывает человек. Если на длительный — можно действительно рассмотреть покупку лет на 10 и получить гарантированный доход в обычных денежных единицах. Все остальные инструменты более рискованные и менее выгодные», — заключил экономист.

Он также рекомендовал не рассматривать вложения в криптовалюту и не участвовать в пирамидах и других схемах, обещающих молниеносное обогащение.

Одним из самых эффективных способов защиты средств при совершении онлайн-покупок является использование отдельной банковской карты с небольшим лимитом. Об этом в беседе с News.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Он назвал использование отдельной карты с небольшим лимитом при онлайн-покупках обязательным. При этом пополнять ее стоит именно перед покупкой на нужную сумму. Таким образом, по словам Щербаченко, получится минимизировать финансовые риски в случае мошенничества.

«Проверяйте магазины и URL. Убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, внимательно проверяя адрес. Ознакомьтесь с отзывами других покупателей, подозрительными или странными доменными именами, а также ошибками в тексте на сайте», — добавил он.

Также Щербаченко порекомендовал всегда совершать транзакции только с личных устройств, избегая общедоступных Wi-Fi сетей. Для дополнительной конфиденциальности можно активировать режим «Инкогнито» в браузере.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который ставит точку в одном из самых раздражающих вопросов для пользователей цифровых сервисов: списания по картам, которые уже давно удалены из аккаунта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

Эксперт рассказал, что теперь продавцы подписок не смогут использовать реквизиты банковской карты, если пользователь отказался от их хранения или отвязал карту. То есть согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», если человек вышел из подписки и удалил платежный метод, сервис обязан прекратить любые автосписания, даже если раньше карта была привязана к аккаунту.

«В законе появилось требование уведомлять пользователя о предстоящем списании за 24 часа до платежа. В уведомлении должна быть ссылка для мгновенного отказа от подписки. Если компания проигнорирует это правило и спишет деньги без предупреждения, сумма подлежит возврату. Это создает новую практику: теперь любое автосписание должно сопровождаться подтверждением, а не проходить "по инерции"», — пояснил Арифулин.

Однако, уточняет эксперт, пользователь по-прежнему должен помнить, где именно оформлена подписка. Если, например, она оформлена через App Store или Google Play, отписка в самом приложении не сработает — нужно отменить ее в аккаунте магазина. Закон защищает от списаний по удаленным реквизитам, но не избавляет от необходимости контролировать свои активные подписки, предупредил он.

Теперь сервисы не смогут списывать деньги «по привычке» — только при подтвержденном согласии. Антон Арифулин Юрист

«Если хотите отписаться наверняка — отвяжите карту от аккаунта, удалите сохраненные реквизиты, а затем убедитесь, что подписка отключена в настройках самого сервиса или магазина приложений. После этого ни один оператор не имеет права списывать деньги: любая попытка будет нарушением закона, и средства можно требовать обратно», — заключил юрист.

