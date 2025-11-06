Названы причины самых частых блокировок счетов

В Росфинмониторинге рассказали о том, из-за каких причин банки чаще всего блокируют счета клиентов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова начальника Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александра Курьянова.

По словам Курьянова, самой частой причиной блокировки является нетипичное поведение клиентов. К этому относятся слишком частые переводы денег, а также операции на крупные суммы. Такое поведение отслеживают особые банковские системы — они регистрируют подозрительную активность и автоматически блокируют счета. После этого банк просит клиента пояснить характер проводимых операций.

«Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — объяснил он.

Эксперт также добавил, что такие меры проводятся не только из-за закона о противодействии отмыванию доходов, но и с положениями закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» — в случае, если транзакция вызывает у банка подозрение, то он может отказать в ее проведении.