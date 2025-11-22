В МВД назвали самые распространенные схемы мошенников

В пресс-службе МВД России рассказали РИА Новости о наиболее распространенных у мошенников схемах обмана россиян в 2025 году.

Самой популярной по-прежнему является схема с переводом денежных средств на "безопасный счет".

Преступники звонят жертве и под видом сотрудников правоохранительных органов, госучреждений или банков сообщают о сомнительных банковских операциях. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за помощь ВСУ и применять другие психологические приемы.

Так злоумышленники убеждают человека перевести деньги на "безопасный счет" или передать их курьеру.

Другая популярная схема - якобы инвестирование денег в криптовалюту. Аферисты представляются успешными брокерами и предлагают жертвам свои услуги по управлению их счетами.

На самом деле они подделывают информацию о прибыли в личных кабинетах. Как только жертва вносит деньги, мошенники блокируют доступ к кабинету и похищают деньги.

Также широко распространены хищения через торговые площадки в интернете. Мошенники отправляют жертве фишинговые ссылки, после чего получают информацию о банковской карте и похищают деньги со счета.