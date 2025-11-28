Россиян предупредили о продолжении шринкфляции
Шринкфляция, то есть уменьшение упаковки продукции при сохранении минимальной цены, продолжится в России и в 2026 году. Об этом предупредил главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин. Его процитировала «Газета.Ru».
По его словам, такая политика позволяет продавцам не так сильно отпугивать потребителей. Впрочем, как полагает Копейкин, сказывается и снижение размера домохозяйств, когда потребление товаров в больших объемах оказывается менее эффективным.
В конце сентября вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что россияне все чаще становятся жертвами стелсфляции. Речь идет о том, что производители стали совмещать шринкфляцию и скимпфляцию, то есть замену тех или иных ингредиентов их более дешевыми аналогами. В итоге товары оказываются и меньше по размеру, и хуже по качеству. Однако их стоимость или остается прежней, или растет. Депутат заявил, что с проблемой столкнулись 90 процентов жителей страны.