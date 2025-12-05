Россиян призвали готовиться к разгону цен

В преддверии новогодних праздников темпы роста потребительских цен могут ускориться, что в целом является традиционным трендом для последнего месяца года. Об этом сообщает газета «Известия».

С 2017-го по 2024-й инфляция в России в последний месяц года составляла в среднем 0,76 процента при установленном Центробанком (ЦБ) таргете в 4 процента. Для достижения этой цели, отмечают в регуляторе, необходимо, чтобы месячный показатель не превышал 0,54 процента.

По итогам 2025 года, прогнозирует ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев, инфляция в России составит порядка 7 процентов, что более чем в полтора раза превысит целевой показатель ЦБ. В этом году, отмечает эксперт, особенно заметным стало повышение цен в продовольственном секторе.

Ранее о риске разгона цен в России в начале следующего года граждан предупредил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. По его прогнозу, в первом квартале на внутреннем рынке будет фиксироваться пиковый скачок инфляции. На этом фоне, полагает он, руководству ЦБ вряд ли удастся достичь целевого показателя в 4 процента в 2026 году. По итогам 12 месяцев годовая инфляция в стране окажется в районе 5 процентов, констатировал Пьянов.