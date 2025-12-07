Россияне в ноябре чаще покупали доллары и продавали евро

Население РФ в ноябре активнее приобретали доллары США и в основном продавали наличные евро, следует из исследования банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Доллары в ноябре обменивали в 2,5 раза чаще, чем евро. При этом в отделениях их чаще покупали - на покупки пришлось 52% операций, на продажи - 48%. В онлайн-среде доля покупок доллара составила 59%.

Наличные евро, напротив, в ноябре чаще продавали - 66% операций против 34% на покупки. При этом в безналичном сегменте преобладали покупки евро - 60% против 40%.

Средний чек конвертации составил $490 и €455. При этом 95% всех валютных операций пришлось на офлайн-обмен в отделениях банка.

В банке отмечают, что динамику валютного спроса в ноябре формировали внешние и внутренние макроэкономические факторы.

"Геополитика, нефтяные цены и экспортно-импортный баланс определяли расстановку сил в валютных парах. На мировые позиции доллара заметно повлиял самый длительный в истории США шатдаун, из-за которого была приостановлена публикация экономической статистики", - отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. По его словам, поддержку рублю оказывал низкий спрос на валюту, тогда как давление создавали данные о дефиците бюджета и снижении нефтегазовых доходов.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в ноябре и октябре 2025 года.