В России предлагают «проиндексировать» взятки

В России предложили увеличить сумму мелких взяток. Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что порог в 10 тысяч рублей для мелких взяток следует повысить как минимум в пять раз из-за растущей инфляции, передает «Абзац».

По словам собеседника, ситуация меняется. Как уточнил он, «инфляция очень-очень выросла». В этой связи сумму целесообразно увеличить, считает аналитик. Лимит можно сделать в размере 50 тысяч рублей, добавил Разуваев.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что за первые девять месяцев 2025 года Следственный комитет возбудил более 24 тысяч дел о коррупции. Из них 11,6 тысячи уже направлены в суды.

Накануне сообщалось, что в столице России стартуют судебные разбирательства по делу о получении крупной взятки. Согласно материалам следствия, бывший сотрудник полиции превратил работу по борьбе с киберпреступностью в источник дохода для своей семьи.

Несмотря на скромную официальную зарплату, его близкие и родственники приобрели дорогостоящие элитные квартиры, роскошные автомобили, дорогие часы и даже перьевые ручки стоимостью в миллион рублей.