Госдума ввела право самозанятых на больничные

Самозанятым дадут право на больничный - при условии, что они добровольно застрахуются на случай временной нетрудоспособности. Пакет законов об этом приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

© Российская Газета

Согласно правительственной инициативе, в России будет проведен эксперимент о добровольном страховании самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования. Кабмин предложил создать для самозанятых механизм защиты на случай болезни, когда человек временно теряет возможность работать и получать доход. Сроки пилотного проекта - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Чтобы участвовать в эксперименте, самозанятому нужно будет подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

"Самозанятым гражданам, уплачивающим налог на профессиональный доход, возможность получать пособия по временной трудоспособности при условии уплаты ими за себя добровольно страховых взносов, - заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. - В настоящее время у самозанятых такой возможности нет, так как за них не уплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование".

Он привел данные по состоянию на 31 декабря, согласно которым эта категория составляет 14 миллионов 900 тысяч человек. По информации Социального фонда России и Федеральной налоговой службы, примерно половина из них не имеет другого места работы, где они были бы застрахованы, а значит, у них нет права на оплату больничных листов.

По результатам проведения эксперимента правительство предоставит депутатам доклад с оценкой его эффективности, обещал Пудов.

Власти, согласно пояснительной записке, собираются протестировать новые механизмы социальной защиты для тех, кто в настоящее время не охвачен системой обязательного страхования. Финансирование выплат будет осуществляться за счет страховых взносов самих застрахованных лиц в порядке, установленном для каждого эксперимента.

Комментарии

Александр Толмачев, депутат ГД:

"Самозанятые - особая категория трудящихся. Как подчеркивает само название, они самостоятельно организуют свой труд. Тем не менее, самозанятые должны быть включены в общую структуру сферы, чтобы получать гарантии наравне с теми, кому их обеспечивает работодатель. К примеру, сотрудник "традиционной" организации вдруг ломает ногу. Он защищен и имеет право на разные гарантии: если травма случилась на рабочем месте, то на компенсацию от работодателя, ну и, конечно же, право на оплачиваемый больничный. Отчисления в фонд делает работодатель. У самозанятого работодателя нет, он сам себе и владелец бизнеса, и отдел кадров, и бухгалтерия. И в случае, если он точно так же сломает ногу, никаких выплат не получит. Для многих это критично, ведь во время вынужденного простоя самозанятые могут остаться без денег. Чтобы этого не произошло, и вводится новый механизм. Страхование добровольное. В случае временной нетрудоспособности самозанятый будет получать пособие, точно так же, как и работники организаций других форм. Можно определить размер страховой суммы - 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячные отчисления составят от 1,3 до 1,9 тысячи. Главная задача - защитить тех, кто официально и прозрачно трудится".

Никита Чаплин, депутат ГД: