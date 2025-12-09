Путин объяснил, почему растут тарифы ЖКХ

Тарифы ЖКХ неизбежно повышаются из-за инфляции, но они должны расти «в меру». Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на соответствующий вопрос режиссера Александра Сокурова.

— Соответствующие государственные инстанции, прежде всего ФАС (Федеральная антимонопольная служба — прим. «ВМ») и соответствующие комиссии на местах в регионах, должны за этим строго следить. Здесь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на эту инфляцию цены и тарифы взлетали до небес, — подчеркнул глава государства.

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает сайт Кремля.

Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды: озвучены даты

27 ноября председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил правительству приостановить плановую индексацию тарифов на ЖКУ в 2026 году. Он выразил обеспокоенность перспективой значительного увеличения коммунальных платежей для россиян. По словам депутата, опубликованные правительством параметры предполагают двукратное повышение тарифов — сначала на 1,7 процента из-за увеличения ставки НДС, а затем, с 1 октября, возможен рост вплоть до 17,5 процента в некоторых регионах России.