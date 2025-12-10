Решена судьба карт «Мир» с истекшим сроком действия

Банки договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Это позволит людям самостоятельно и планово решать вопрос о замене карт.

Соответствующее решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба организации, со ссылкой на генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина.

"Сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру", - отметил Дубынин.

Он напомнил, что такая возможность впервые появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Тогда НСПК и банки разработали технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт "Мир" после истечения срока действия.

В каких странах принимают российские карты «Мир»

При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году. К таким операциям относится, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета - там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

Также в НСПК рекомендуют своевременно блокировать и уничтожать утерянные карты с истекшим сроком из-за ее несанкционированного использования.